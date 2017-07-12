71 kurban daha kabrine kavuştu

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Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılı anısına kurbanlar için dün anma törenleri düzenlendi. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespiti yapılan Boşnak kurbanlardan 71'i daha dün toprağa verildi.Soykırım kurbanlarının ailelerini yalnız bırakmak istemeyen binlerce kişi Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari Anıt Mezarlığı'na akın etti. Savaş yıllarında BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhalı tabutların başında da hüzün hakimdi. Yakınları, kurbanların tabutlarının başına gelerek, sevdiklerine son kez veda etti. Bu yıl defnedilen 71 soykırım kurbanının en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşındaki Alija Salihovic. Dünkü cenaze töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki mezar sayısı 6 bin 575'e yükseldi. Bu yıl törene Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katıldı.Ankara'daki anma törenine Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç ve çok sayıda davetli katıldı. Sadoviç, "Allah, ders çıkarması için insanlara imtihan verir. Srebrenitsa imtihanı da şunu gösteriyor ki zayıf olmamamız gerekiyor çünkü zayıflık her daim düşmanları üstünüze çeker" dedi.