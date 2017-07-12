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'den flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 11.7.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 01:48
ABD'den flaş YPG açıklaması

terör örgütü 'nin oluşturduğu 'nin karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacağını garantisini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov'un Suriye'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.

Afanasov'un kara kuvvetlerinin eğitimi için Suriye'de bulunduğu belirtildi.
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ABD'den flaş YPG açıklaması
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