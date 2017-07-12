Reina katliamında Danimarka skandalı

Karar Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre, İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayarak 39 insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında, DEAŞ teröristi Abdülkadir Masharipov'a silahları veren 'Danyelik İbrahim' kod adlı örgüt üyesi İbrahimjon Asparov'un Danimarka'da yakalandığı ortaya çıktı. Danimarka vatandaşı olduğu öğrenilen Asparov'un, Reina saldısından sonra yine bu ülkeye kaçtığı belirlendi.

İstanbul'daki DEAŞ üyelerinden olan Asparov, Reina saldırısı iddianamesinde de firari şüpheliler arasında. Danimarka'da Güney Doğu Jutland Polisi tarafından 'terör şüphesiyle' 29 Haziran'da yakalanan DEAŞ'lının sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı, hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi. Terör şüphelisinin halen Danimarka'da hayatına devam ettiği belirtiliyor.

Danimarka'da yayın yapan Ekstra Bladet adlı gazete, Reina katliamının firari şüphelisi İbrahimjon Asparov'la ilgili polis istihbaratına bir soru yöneltince skandal uygulama ortaya çıktı. Türkiye'yi kana bulayan ve dünyada ses getiren bir terörist saldırının firari şüphelisinin serbest bırakıldığı da böylece ortaya çıktı. Polis istihbaratına Asparov'la ilgili bilgi soran Danimarka gazetesi, şu cevabı aldı: "Anti-terörizm mevzuatına aykırılık gerekçesiyle tutuklama yapıldı, ancak serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor." Polis istihbaratı bu konuda başka bir bilgi paylaşmadı.

Reina saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede İbrahimjon Asparov'la ilgili bölüm şöyle: "İbrahim Danyelik kod ismini kullanan DEAŞ terör örgütü mensubu firari şüpheli İbrahimjon Asparov'un, şüpheli Khasan Gulomov'un konutundan beraberinde götürdüğü AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve mermilerin şüpheli Abdulkadir Masharipov'a ulaştırılarak, 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Reina terör eyleminde kullanıldığı değerlendirilmiştir."

Danimarka Renia katliamı zanlısını serbest bırakmış!

AVRUPA BUNU HEP YAPIYOR

Avrupa daha önce de Türkiye'nin yabancı terörist şüphesiyle yakalayıp iade ettiği teröristleri serbest bırakmıştı. Brüksel saldırganı Bakraoui de bunlardan biriydi. El Bakraoui 2016'da Brüksel havalanında 34 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biriydi. Türkiye 2015 yılı haziran ayında Gaziantep'te yakaladığı El Bakraoui'yi Hollanda'ya sınır dışı etmişti. Yabancı terörist savaşçı olduğu yolundaki uyarısını birer notayla hem Hollanda'ya hem de Belçika'ya bildirmişti. Paris saldırılarını düzenleyen teröristlerden İbrahim Abdeslam da Türkiye tarafından Fransa'ya iade edilen isimlerdendi. Abdeslam, terörle bağlantısı olmadığı gerekçesiyle sorguladıktan Fransız makamları serbest bıraktı. Türkiye, yine Paris saldırısını yapan Ömer İsmail Mustafa (Omar İsmail Mostefai) ile ilgili de Fransa'yı uyardı. Şüphelinin Türkiye'ye giriş yapıp sonra da Fransa'ya döndüğünü tespit eden istihbarat birimleri, bu bilgiyi Fransa makamlarıyla paylaşıp bilgi istedi ancak Fransa'dan dönüş olmadı.