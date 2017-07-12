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Rus savunma danışmanı Hama'da öldürüldü

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 23:43 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 01:43
Rus savunma danışmanı Hama'da öldürüldü

Rus Savunma Danışmanı , 'nin Hama kentinde militanların düzenlediği havanlı saldırıda öldü

Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı 'un 'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.

Afanasov'un kara kuvvetlerinin eğitimi için Suriye'de bulunduğu belirtildi.
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Rus savunma danışmanı Hama'da öldürüldü
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