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'den flaş açıklaması!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 17:38
ABD'den flaş Suriye açıklaması!

'a Karşı Küresel Koalisyon haftalık toplantısında, koalisyonda büyük roller oynayan 30 üye ülke temsilcisi, Musul ve Rakka’yı tartışmak ve DEAŞ'ı küresel ölçekte yok etmek için bir yol bulmak için bir araya geldi

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Bugün Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da DEAŞ'ın durumunu konuşacağımız, verimli bir toplantı bizi bekliyor" dedi ve ekledi:

"Dünya yıllırdır böyle (Musul) bir savaş görmedi. Eski Musul'un her yerinde teröristler vardı; teröristler her yere keskin nişancılar yerleştirdi. Hastaneleri, yaşam alanlarını yıktılar, yerle bir ettiler. Tüm ülkeye hakim bir hükümet olmadığı için uluslararası toplum 'nin yeniden inşasına yardıma yanaşmayacaktır"

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk: ile mücadele koalisyonuna bugün Afrika'dan Çad, Nijer ve Cibuti de katıldı.

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ABD'den flaş Suriye açıklaması!
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