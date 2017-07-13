ABD'den flaş Suriye açıklaması!

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Bugün Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da DEAŞ'ın durumunu konuşacağımız, verimli bir toplantı bizi bekliyor" dedi ve ekledi:



"Dünya yıllırdır böyle (Musul) bir savaş görmedi. Eski Musul'un her yerinde teröristler vardı; teröristler her yere keskin nişancılar yerleştirdi. Hastaneleri, yaşam alanlarını yıktılar, yerle bir ettiler. Tüm ülkeye hakim bir hükümet olmadığı için uluslararası toplum Suriye'nin yeniden inşasına yardıma yanaşmayacaktır"



ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk: DEAŞ ile mücadele koalisyonuna bugün Afrika'dan Çad, Nijer ve Cibuti de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU