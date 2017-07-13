BM'den Gazze'deki elektrik sıkıntısı için uyarı!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, bölgedeki BM ekibinin verdiği bilgilere göre, Gazze'deki elektrik santralinin yakıt yokluğu nedeniyle dün faaliyetlerini durdurduğunu, bazı bölgelerin günde ancak 2 saat elektrik alabildiğini söyledi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze'deki temel acil ihtiyaçların karşılanması için 3 Temmuz'da 25 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptığını hatırlatan Dujarric, "BM, Gazze'deki elektrik sıkıntısının halkın temel hizmetlerinin karşılanmasında yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. BM tüm taraflara Gazze halkının daha fazla acı çekmesini önlemek için gerekli adımları atma çağrısı yapıyor." dedi.

ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ KAYGILI

Öte yandan İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya'nın katılımıyla oluşturulan Ortadoğu Dörtlü'sü de Gazze'deki insani sorunlar nedeniyle endişe duyduğunu bildirdi.

Ortadoğu Dörtlüsü'nden yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu barış sürecini ilerletmek ve Gazze'deki durumu görüşmek için grubun 13 Temmuz'da Kudüs'te toplandığı kaydedilerek, "Ortadoğu Dörtlüsü temsilcileri, Gazze'de daha da kötüleşen insani durum nedeniyle ciddi endişe duymakta." ifadesi kullanıldı.

Konunun Kudüs'teki toplantıda ele alındığı bildirilen açıklamada, Rusya, ABD, BM ile AB elçilerinin İsrail, Filistin ve diğer ilgili bölgesel taraflarla görüşmek için tekrar bir araya gelme kararı aldığı belirtildi.