Skandal! Binlerce kişiye kirli kan bulaştı

Theresa May'ın bir sözcüsü, 1970'ler ve 1980'lerde gerçekleşen "korkunç haksızlığın" nedenlerini ortaya koyacağını söyledi. Binlerce NHS hastasına hepatit C ve HIV bulaşmış yurtdışından kan ürünleri verildi. NHS tarihinde en kötü tedavi felaketi deniyor.

Etkilenenlerden bir çoğu ve aileleri, söz konusu risklerden bahsetmediklerini ve örtbas edildiğini düşünüyorlar. BBC'ye konuşan Bayan May şunları söyledi: "Cevapları hak ediyorlar ve bugün açıkladığım soruşturma onlara bu cevapları verecek, bu yüzden bunun ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayacaklar.Bu korkunç bir trajedi ve asla olmamalıydı."

Kirli kan skandalı nedir?

Yakın tarihli meclis raporunda yaklaşık 7.500 hastaya ithal kan ürünleriyle bulaştığı tespit edildi. Birçoğu, hemofili adı verilen kalıtsal bir kanama bozukluğu olan hastalardı.

Bağışlanan kandan yapılan bir faktör olan Faktör VIII ile düzenli tedaviye ihtiyaçları vardı. İngiltere ithal malzemeleri ve bazıları ise enfekte olduğu ortaya çıktı. Faktör VIII'i oluşturmak için kullanılan plazmanın çoğu, kanını satan ABD'deki hapishane mahkûmları gibi bağışçılardan geldi.

Soruşturma ne yapacak?

Ölenlerin ailelerine, soruşturmanın hangi biçimde olacağı konusunda danışacaklar. Başbakan, Hillborough tarzı bir kamuoyu soruşturması veya hakimin liderliğindeki yasal soruşturma olabileceğini doğruladı. İşçi Partisi genel başkanı Jeremy Corbyn, soruşturmanın dava açma potansiyelinin bulunması gerektiğini söyledi.

İskoç hükümet sözcüsü: "Yeni soruşturmanın İskoçya'ya yayılması beklendiği için İngiliz hükümeti bunu ilan etmeden önce bizimle görüşmeye çalışmadığına çok şaşırdık, bazıları için netlik arayacağız. aciliyet. İngiltere ve Galler'deki insanlar , İskoçya'daki Penrose Soruşturması aracılığıyla verdiğimiz gibi, cevaplar almak için aynı fırsatı bulmalı ." Partiler arası parababanin hemofili ve kontamine kan grubunun eşbaşkan yardımcısı Sir Peter Bottomley, soruşturmanın başarısının duyarlı bilgileri elde edebilmesine bağlı olacağını söyledi.

"İlaç şirketlerinden ve hükümetten belge almak için yetkilere sahip olmalı" dedi.

Neden bu kadar uzun sürdü?

Hükümet topuklarını sürüklediği için şiddetle eleştirildi. Medya başlığı "İnsanlar en iyi motivasyon için hareket ediyor ancak felâket hataları yaptı," diyor Sir Peter Bottomley Milletvekili Büyük Manchester belediye başkanı ve eski sağlık sekreteri Andy Burnham, tekrar tekrar olanlara Hillsborough tipi bir soruşturma çağrısında bulundu.

Bay Burnham, Commons'da "endüstriyel ölçekte bir ceza örtbas edilmesinin" gerçekleştiğini iddia etti. Downing Street'in açıklaması, hükümetin bir soruşturma ihtiyacıyla ilgili acil bir oylamada olası bir yenilgi ile yüzlerce saat önce geldi.

Kurbanlar mali olarak tazmin edilecek mi?

Enfekte olmuş bazı insanlara ödeme yapılmıştır. Hayatta kalanları desteklemek için bir fon kuruldu.

Yeni soruşturma kusurlu bulursa, mahkemeler aracılığıyla büyük tazminat ödemeleri yapmak isteyen mağdurlara kapı açıyor.