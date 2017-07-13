Yemen'den BM ve uluslararası topluma "İran çağrısı"

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nin dün Yemen'deki son duruma ilişkin düzenlediği oturumunun sonuçlarını görüşmek üzere geçici başkent Aden'de olağanüstü toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında "İran'ın darbeci milislere (Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçleri) bölgenin güvenliğini, istikrarını ve dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Babu'l Mendeb boğazındaki trafiği tehdit eden silah ve füze tedariki sağlayarak savaşın süresini uzatmakta ısrar ettiği" ifade edildi.

Toplantıda ayrıca BM, BMGK ve uluslararası topluma, Yemen'deki savaşı uzatmakta ısrarcı olan İran'a karşı "caydırıcı önlemler" almaları çağrısı yapıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in dün video-konferans yoluyla Konsey'e yaptığı sunumun da ele alındığı toplantıda, Yemen meselesi ve meşru yönetimin yanında yer almak konusunda ortak uluslararası tutumun devam etmesinden memnuniyet duydukları belirtildi.

Yemen Bakanlar Kurulu'nun BMGK'nın toplantısında ülkede kötüleşen insani durum ve kolera salgınına ilişkin yapılan konuşmalardaki uyarıları dikkatle izlediği kaydedildi.

İran makamlarından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

BM Güvenlik Konseyi, dün Yemen'deki son duruma ilişkin toplantı yapmıştı. Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, BM Güvenlik Konseyinin Yemen'de sivillerin korunmasında başarısız olduğunu belirterek, "Yemen'de yaşananlar nedeniyle kendimizi suçlu hissetmeliyiz." demişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed de video-konferans yoluyla Konsey'e yaptığı sunumda, taraflara siyasi müzakerelere geri dönme çağrısında bulunmuştu.