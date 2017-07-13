Yüzlerce deve telef oldu

BUGÜN NELER OLDU

Suudi Arabistan'ın, Katar'la yaşadığı diplomatik krizin ardından, Katarlı çiftçileri sınırdışı etmesi nedeniyle yüzlerce deve ölüme terk edildi. İki ülke arasındaki sınırdan günde yalnızca birkaç yüz devenin geçişine izin verilmesi nedeniyle, Suudi Arabistan topraklarında kalan develer, 50 derece sıcaklıkta dışarıda bekletildi. Bazı çiftçiler ise ramazan ayında sahibi oldukları develeri tespit etmeye çalıştı. Sahipleri ülkeden sınırdışı edildiğinden dolayı sahipsiz kalan develer yol kenarında ölüme terk edildi. Yalnızca 36 saat içinde 9 binden fazla deve sürgün edildi.