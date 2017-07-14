Eski ABD Başkanı Carter Kanada'da rahatsızlandı

ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter, Kanada'nın Winnipeg kentinde bir hayır kurumu için katıldığı etkinlikte fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

Kanada'nın 150. kuruluş yıl dönümünde, Habitat for Humanity (İnsanlık İçin Yaşanacak Yer) isimli organizasyon kapsamındaki 150 ev kampanyasına, eşi Rosalynn ile kendisi adına oluşturulan projeye destek veren 92 yaşındaki Carter, projesinin inşaatında çalıştığı sırada rahatsızlandı.

Winnipeg'de kaldırıldığı St. Boniface Hastanesi'nde su kaybı tanısı konulan Jimmy Carter, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde taburcu edildi.

ABD'deki Carter Center'dan yapılan açıklamada, eski başkanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, Carter'ın rahatsızlığını duyan ve tüm dünyadan iyi dileklerini sunanlara da teşekkür edildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jimmy Carter'ı düşünüyorum. Habitat aracılığıyla başkalarına yardım etmek için çok çalışıyordu. Ona acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Carter, 1977-1981 yıllarında ABD'nin 39'uncu başkanı olarak görev yapmıştı. Carter, Winnipeg'de çoğunluğu yerli aileler için yapılan ev inşa projesine destek veriyor.