Rusya, ABD'lileri haftaya sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, hafta içinde Rus medyasında çıkan haberleri doğruladı ve ABDyaptırımlarına gelecek hafta yanıt verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'ye verilecek cevap için zamanın daraldığını söyledi.

Moskova, hamlesini yapmak için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un 17 Temmuz'daki Washington ziyaretinin sonucunu bekleyecek.

Rus İzvestia gazetesi, hafta içinde Moskova'nın 30 kadar ABD'li diplomatı göndereceğini yazmıştı.

Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık Amerikan mülklerine el koymak da var.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti.

Söz konusu dönemde Rus lider Vladimir Putin, Obama'nın adımına karşılık vermeyeceklerini, yeni yönetimin tavrını bekleyeceklerini duyurmuştu.

Washington, uzun süredir Rusya'nın 8 Kasım 2016 seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırıyor. ABD istihbarat birimleri, Moskova tarafından gelen bir hamlenin kesin olduğunu daha önce birçok kez ilan etti. Amerikan basınının aylardır sayfalarına taşıdığı haberlere göre, Rusya Demokrat Parti bilgisayarlarını hackledi, Hillary Clinton'a karşı Trump'ı destekledi.

Rusya ise söz konusu iddiaları reddediyor. Konu, Rusya lideri Vladimir Putin ve Donald Trump'ın ilk yüz yüze randevusunda da masaya geldi.

Moskova, halihazırda ABD yaptırımları altında.