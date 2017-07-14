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Türkiye'den Alman vekillere bir ret daha!

Giriş Tarihi: 14.7.2017 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 17:48
Türkiye'den Alman vekillere bir ret daha!

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye, Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal etti.

SON DAKİKA: Almanya'dan flaş İncirlik kararı!



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Türkiye'den Alman vekillere bir ret daha!
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