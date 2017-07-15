Aldatma İmparatoru: FETO

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin FETÖ'nün uluslararası faaliyetlerini soruşturmak için görevli hukuk firmasının sahibi Robert Amsterdam, FETÖ'nün Amerika'daki eğitim faaliyetlerinde nasıl yapılandığını yeni kitabında anlattı. Araştırma yaptıkları her eyalette FETÖ'nün yapılandığını gören Amsterdam "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştıma" kitabında FETÖ'nün ABD'deki bağlantılarını gün yüzüne çıkarıyor.Yaptığı araştırmada FETÖ'nün 29 eyalet ve 174 okuldaki faaliyetlerini inceleyen Amsterdam bir dönem FETÖ içerisinde yer alan kişilerin ifadelerine de yer veriyor. 2015-2016 arasında örgütün bir yılda 742 milyon dolarlık gelir elde ettiğini gören Amsterdam, FETÖ'nün kendi içinde bir ağ kurduğunu anlattı. FETÖ tanıklarının şu ifadeleri ise bu sistemin nasıl işlediğine bir örnek: "Tüzük kurallarına göre maaşımın yüzde 40'ını harekete veriyordum. Çünkü bekârdım ve çocuğum yoktu."Çalışanlarına vergi ödeten "kapalı döngü" sistemini delillerle ortaya koyan Amsterdam, FETÖ'nün kendi yararına işlem yapan, sadece kendilerine ve kendilerinden olanlara yapı kiralayan, abartılı sözleşmeler hazırlayan ve zorla vergi toplayan sistemi açıkladı. Çok sayıda görüşülen tanıklar aynı zamanda FETÖ'nün insanları nasıl kontrol altında tuttuğunu ise şu ifadelerle anlattı: "Hareket, her ay okullarda bulunan emailleri ve bilgisayarları kontrol ederdi, hatta bazen insanların evlerine giderdi. Hizmet üyelerinin şüphe uyandırıcı faaliyetleri olup olmadığını inceliyorlardı."