İngiltere’de terör örgütü PKK yandaşlarından provokatif eylem!

İngiltere'de Türkiye Londra Büyükelçiliği binası önünde PKK'nın gösteri yapılmasına izin verildi.

Terör örgütü PKK yandaşı göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çirkin sloganlar atarak provokatif eylemde bulundu. İngiliz polisi göstericilerin bu eylemine sessiz kaldı.



Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, büyükelçilik binasında '15 Temmuz Anma Etkinlikleri' kapsamında toplantı düzenleyerek hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi ve yaşananları unutturmadı.