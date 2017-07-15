Macron'dan Fransız ordusuna: Sizin reisiniz benim!

13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" diyen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan cevap geldi.

14 Temmuz günü Ulusal Bayram vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Genelkurmay Başkanı Villiers'e göndermede bulundu.



Öte yandan Fransa savunmasının bütçesi değişmezken, askeri mühimmat için ihtiyaç duyulan 850 milyon euroluk kredinin iptal edileceği öğrenildi.

Bütçenin kısılmasının amacının ilerisi için uçak ve helikopter sayısının artırılmasına yönelik olduğu bildirildi.