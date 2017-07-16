Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de salgını 3 ayda bin 784 can aldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.7.2017 21:01
Yemen'de kolera salgını 3 ayda bin 784 can aldı

'de salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 'de dünden bu yana nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğinin tespit edildiği, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında ölenlerin sayısının bin 784'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 344 bin 751 olduğu aktarıldı.

DSÖ, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 770 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemen'de kolera salgını 3 ayda bin 784 can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz