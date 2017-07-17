15 Temmuz nöbeti yurtdışına da taştı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nindört bir yanında sokaklara çıkarak 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetleyerek Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anan milyonlara, dünyanın farklı ülkelerinden de destek geldi. Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan İsviçre'ye birçok ülkede 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi.Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan bin kişi Türk bayrakları ve "Berlin Nöbette" yazılı pankartlar taşıyarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. ABD: Şikago Başkonsolosluğu'nda düzenlenen etkinliğe bir çok sivil toplum kuruluşu ve düşünce kuruluşunun temsilcileri katıldı.Strazburg Konsolosluğu'nda fotoğraf sergisi açıldı. Molsheim kasabasında ise demokrasi nöbeti organizasyonu yapıldı.AK Parti Bürksel Temsilciliği'nde şehitler için anma töreni düzenlendi.Türkiye'nin Kudüs Büyükleçiliği'nde ki etkinlikte Türk ve Filistinli sivil toplum kuruluşları temsilcileri hain darbecileri lanetledi.İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi (İİT) Temsilcisi Salih Mutlu Şen, düzenlenen etkinlikte "15 Temmuz tüm İslam dünyasına milli irade örneği olmuştur" dedi.