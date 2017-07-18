Gözünden 27 kontak lens çıkarıldı

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İngiltere'de katarakt ameliyatı olmak isteyen bir kadının gözünde birbirine yapışık 27 kontak lens bulundu. Hasta ilk olarak katarakt şikâyetiyle hastaneye başvurdu fakat daha sonra şikayetlerin nedeninin gözlerinde kalan 27 kontak lens olduğu anlaşıldı. İsmi açıklanmayan kadının gözlerindeki 17 lensin geçen yıl kasım ayında cerrahlar tarafından tespit edildiği, son yapılan incelemelerde ise kadının gözünden 10 yeni lensin daha çıkarıldığı açıklandı. Hatta sağlık ekiplerine, gözlerindeki birbirine yapışık halde bulunan lenslerin farkında olmadığını ve rahatsızlıklarının göz kuruması ve yaşlılığın sonucu olduğunu düşündüğünü aktardı. Kontak lenslerin hastanın gözlerinde ne kadar zamandır bulunduğu bilinmiyor ancak hasta son 35 yıldır aylık tek kullanımlık lensler kullandığını söylüyor.