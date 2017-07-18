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'da 7,8 büyüklüğünde

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 05:56 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 06:29
Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem

'nın kuzeydoğusundaki açıklarında 7,8 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, in merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bildirildi.

Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Merkezin açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya, Oregon, Washington veya Alaska kıyıları için böyle bir endişenin olmadığı ifade edildi.

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Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem
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