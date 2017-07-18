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’ı kırmızı halı ile karşılamayacağız

Giriş Tarihi: 18.7.2017 09:57
Trump’ı kırmızı halı ile karşılamayacağız

Londra Belediye Başkanı Sadiq , Başkanı Donal ’ın ziyaretini sert bir dille eleştirerek Trump’ı kırmızı halı sererek karşılamayacaklarını söyledi.

, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, devlet ziyaretlerinin normal ziyaretlerden farklı olduğunu ve Başkanı 'ın politikalarının birçok ülke tarafından kabul görmediğine dikkat çekerek "kendisini kırmızı halı ile karşılamamızın uygun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Başbakanı Theresa May geçtiğimiz ocak ayında ABD'ye yaptığı resmi ziyarette Trump'ı İngiltere'ye davet etmiş Trump ise bu daveti kabul etmişti. Ancak Telegraph gazetesi Washington kaynaklı haberinde, söz konusu ziyaretin tarihi konusunda herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını aktardı

Khan ise böyle bir ziyaret olması durumda üzerine düşen görevi yerine getireceğini dile getirdi

Khan bir süre önce de Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerden gelenleri ABD'ye giriş yasağı koymasını sert bir dille eleştirmişti.

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Trump’ı kırmızı halı ile karşılamayacağız
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