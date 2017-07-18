Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumuna bir kez daha açıklık getirdi. Rumların talebinin kabul görmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı müzakere edilemez" dedi.

Uluslararası örgütün bir çıkmaz sokakta olduğunu belirten Bakan Çelik, "Fasılları açmadan eleştirmek doğru yaklaşım değil" diye konuştu.

Türkiye'nin FETÖ ve PKK'ya karşı çok boyutlu bir mücadele sürdürdüğünün vurgulandığını belirten Çelik, "AB koridorlarında PKK sergisi görmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. AB'nin yalnızca DAEŞ'ten bahsettiğini dile getiren Çelik, diğer iki terör örgütüne odaklanılmasını istedi.