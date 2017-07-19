Hakim, başörtülü davacıyı istemedi

Suriyeli kadının avukatı Najat Abokal, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, hakimin kendisine gönderdiği yazıda, başörtüsü gibi dini simgelere mahkeme salonunda izin verilmeyeceğini ileri sürdüğünü anlattı. 27 Temmuz'da başlayacak davada talimata uyulmaması halinde ceza verileceği belirtilen yazıda, hakimin Suriyeli kadının istemesi durumda duruşmada yer almayabileceğini bildirdiği kaydedildi. Abokal, bu tür bir yasağın anayasaya aykırı olduğunu, hakimin bu yazısına itiraz ettiğini belirtti.

'HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ZEDELENDİ'

Savcı ve hakim gibi kamu görevlilerinin mahkemede başörtüsü takmasına 'tarafsızlık yasasından' dolayı izin verilmediğini anımsatan Abokal, ancak sıradan insanlar için böyle bir yasağın bulunmadığını ifade etti.

Bonn Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof Klaus Gaerditz de hakimin tutumuyla Suriyeli kadının mahkemede bulunma hakkını elinden aldığını ve böylece kişisel hak ve özgürlükleri zedelediğini savundu.

İTİRAZ ÜZERİNE ERTELENDİ

Luckenwalde Mahkemesi Başkanı Roswitha Neumaier ise itiraz üzerine gelecek hafta yapılacak duruşmanın ertelendiğini belirtti.

Almanya Anayasa Mahkemesi 2006 yılında, mahkemede başörtüsüyle izleyici olarak bulunan kişilerin salonun dışına çıkarılamayacağına karar vermişti.