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'dan 'ye uçuşlarda güvenlik artırılıyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 18:30 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 18:45
Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda güvenlik artırılıyor

'dan 'ye yapılacak uçuşlarda ve tabletlerle ilgili güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının isteği üzerine bugünden itibaren Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların daha sıkı denetlemeye maruz kalacağı belirtildi.

Bakanlık, ABD'ye seyahat edecek yolculara yanlarına olabildiğince az elektronik cihaz almaları konusunda tavsiyede bulundu.

Meksika Sivil Havacılık Birimi de artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle ABD'ye seyahat edecek yolcuların uçaklarının kalkışından üç saat önce havalanında olmaları gerektiğini kaydetti.

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Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda güvenlik artırılıyor
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