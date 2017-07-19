Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda güvenlik artırılıyor

Meksika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığının isteği üzerine bugünden itibaren Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların daha sıkı denetlemeye maruz kalacağı belirtildi.

Bakanlık, ABD'ye seyahat edecek yolculara yanlarına olabildiğince az elektronik cihaz almaları konusunda tavsiyede bulundu.

Meksika Sivil Havacılık Birimi de artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle ABD'ye seyahat edecek yolcuların uçaklarının kalkışından üç saat önce havalanında olmaları gerektiğini kaydetti.