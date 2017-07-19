‘Ülke’ kurdular: Küçük Rusya

Ukrayna
'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın ardıl devleti olarak görülen, "Malorossiya" (Küçük Rusya
) adlı yeni bir ülke kurulduğunu açıkladı. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni ülke Malorossiya'ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti. Zaharçenko, uluslararası topluma yeni ülke önerisini destekleme çağrısı yaptı. Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okuduktan sonra, anayasanın devletin tarafsızlık statüsünü ve Rusya ile ilişkiler geliştirme politikasını vurgulayacağını kaydetti.