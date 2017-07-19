Uluslararası topluma 'acil Kudüs' çağrısı

FKÖ'lü yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan FKÖ'nün Müzakereleri Yürütme Dairesi'nde uluslararası camia, Arap ve İslam Dünyası'nın Filistin'deki yetkilileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec, Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, Kudüs Doğu Katolikleri Patrikleri eski Başkanı Patrik Mişel Sabbah ve Fetih Hareketi'nin Kudüs Sekreteri katıldı.

FKÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların siyasi durumun dini çatışmaya dönüşmesi uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda çatışmaların tehlikeli bir boyuta ulaştığı ve sorunun İsrail ile Filistin'i aşarak bölgesel bir soruna dönüşeceğine dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkı İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal anlamda bölme planlarına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistinli yetkililer ile uluslararası camia temsilcilerinin kutsal şehirde patlak veren olaylar hakkındaki son gelişmeleri ele aldığına vurgu yapıldı.

BM'YE ÇAĞRI

Öte yandan bir açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) işgal altındaki kentte yaşayan Filistinlilerin varlığını koruma altına alma çağrısı yaptı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.