AB’nin OHAL ikiyüzlülüğü

Türkiye'nin terörle mücadele kanununu değiştirmesi için her türlü baskıyı yapan Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Fransa, tartışmalı bir terörle mücadele tasarısını onayladı. Önceki gece Senato'da 106'ya karşı 229 oyla kabul edilen tasarı, olağanüstü hal (OHAL
) yetkilerinin OHAL bittikten sonra da kullanılabilmesini sağlıyor.
Muhalif partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve insan hakları aktivistlerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kurumlar, ekim ayında Ulusal Meclis'te görüşülecek tasarıya tepki gösterdi. Ancak Fransız vekiller kanunda değişiklik yapmadı, sadece yasanın 2021'e kadar geçerli olmasını sağladı. Kasım 2015'te, Paris'te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör olaylarından beri OHAL yasalarının aralıksız hüküm sürdüğü Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un OHAL'i kaldırarak yerine bu yasayı koyması bekleniyor.
"BU DURUM AVRUPA'NIN SALGINI OLDU"
Yasa, terör şüphesi olduğu zaman polisie gece-gündüz arama yetkisi veriyor. Bir mahkeme kararına gerek duyulmaksızın gösteri, yürüyüş ve etkinlikler iptal edilebiliyor, belirli alanlarda sokağa çıkma yasakları uygulanabiliyor. Aynı yasa, şüphelilere elektronik kelepçe takılmasına, cami veya cemaat merkezlerinin kapatılmasına da izin veriyor.
SABAH'a konuşan insan hakları avukatı Sarah Kay "Macron, sadece OHAL'de kullanılabilecek yetkileri normal kanunlara aktararak özgürlükleri kısıtlıyor. OHAL'i sonlandırıp, ceza kanununu OHAL'e çevirmek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun değil. İngiltere ve Macaristan'da da benzer durumlar var. Bu durum Avrupa kıtasında salgın haline geldi" ifadelerini kullandı.
MACRON'UN BÜTÇESİ GENELKURMAY BAŞKANI'NI İSTİFAYA SÜRÜKLEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığına düşen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti. De Villiers istifa dilekçesinde, "Oldukça zor görevler üstlenen ordunun yeniden yapılandırılarak modernleşmesi için çaba gösterdim ancak bunu sürdürmenin artık mümkün olmadığını düşündüğümden istifa ediyorum" dedi. Macron, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile aynı vizyonu paylaşmayan Genelkurmay Başkanı değişmeli" değerlendirmesinde bulunmuştu.