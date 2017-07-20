MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın sarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi için bir adım olarak görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Harem-i Şerif'te kısıtlamalara gidilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ABD ve AB'nin sessizliğini bozması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın Cuma günü münasebetiyle yeni çatışmaların yaşanmasını istemiyoruz. Çağrımız bütün tarafların seslerini yükseltmesi ve İsrail'in bu politikasından vazgeçmesidir.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Kudüs çağrısı