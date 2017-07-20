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'ndan kritik çağrısı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 15:38
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Kudüs çağrısı

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü , -i 'da yaşananlarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Güvenlik gerekçesiyle -i 'nın sarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi için bir adım olarak görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz. halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Harem-i Şerif'te kısıtlamalara gidilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ABD ve AB'nin sessizliğini bozması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın Cuma günü münasebetiyle yeni çatışmaların yaşanmasını istemiyoruz. Çağrımız bütün tarafların seslerini yükseltmesi ve 'in bu politikasından vazgeçmesidir.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Kudüs çağrısı

Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın

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Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Kudüs çağrısı
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