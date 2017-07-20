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'den -i için olağanüstü toplantı kararı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 19:32
İİT'den Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı kararı

(), 'in -i 'ya yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak.

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olağanüstü toplantı teşkilatın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezinde 24 Temmuz'da yapılacak.

Açıklamada, 'in -i 'yı ibadete kapatıp benzeri görülmemiş ihlaller yaparak tansiyonu yükselttiği, Mescid-i Aksa'nın bahçesine metal arama dedektörleri ile kameralar yerleştirerek yasa dışı adımlar attığı belirtildi ve tüm bu hukuksuz girişimlerin daimi temsilciler düzeyindeki olağanüstü toplantıda masaya yatırılacağı ifade edildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da da bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

, Mescid-i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da kundaklanması sonrasında İslam dünyasında ortaya çıkan tepkiler sonucu "İslam Konferansı Örgütü" adıyla kurulmuştu.

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İİT'den Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı kararı
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