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'dan 'e yanıt geldi

Giriş Tarihi: 20.7.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 21:26
İran'dan Kuveyt'e yanıt geldi

, 'in İranlı diplomat sayısını azaltma kararına karşılık benzer uygulamaya gideceğini bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada," Karşılık hakkını kendinde saklı tutan , gerekli kararları alacaktır" denildi.

Açıklamada, " yönetiminin bölgedeki maceracı tarafların kışkırtma ve baskılarına direnmek yerine İran'a yersiz suçlamalar yönetmesi üzüntü vericidir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, Kuveyt'in Tahran'daki maslahatgüzarı Fellah El Hacref'in 'na çağrıldığını belirterek, İran'ın konuya ilişkin itiraz ve bahse konu El-Abdali örgütüyle her hangi bir bağlantısın olmadığının Kuveytli temsilciye aktarıldığını belirtti.

Tahran'ın yasadışı El-Abdali örgütüyle bağlantısını gerekçe gösteren Kuveyt, İran'ın bu ülkedeki kültürel ve askeri ataşeliklerini kapatıp İranlı diplomat sayısının azaltılmasına yönelik karar vermişti. Kuveyt, ayrıca İran'ın bu ülkedeki büyükelçisi için de ihraç kararı aldı.

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İran'dan Kuveyt'e yanıt geldi
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