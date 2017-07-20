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Kuveyt Büyükelçisi'ni kovuyor

Giriş Tarihi: 20.7.2017 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 17:22
Kuveyt İran Büyükelçisi'ni kovuyor

Gün içinde lı diplomatların ülkeden ayrılmasını isteyen Kuveyt, son olarak büyükelçinin 'a dönmesi için 48 saat süre verdi.

Körfez'de Katar krizi henüz son bulmadan şimdi de ile Kuveyt arasında ipler gerildi.

Arap basınında İran'ın Kuveyt'teki temsilciliğinin bazı bölümlerinin kapatıldığı haberlerinin ardından Kuveyt, İran'la diplomatik ilişkileri konusunda yeni adımlar atacağını açıkladı.

Karara gerekçe olarak, Kuveyt mahkemesinin geçtiğimiz yıl bir İran vatandaşının da içerisinde bulunduğu bir grubu İran ve Hizbullah lehine casusluk yapmaktan mahkum etmesi gösterildi.

Mahkeme kararının ardından gelen açıklamada, "Kuveyt hükümeti, diplomatik normlara çerçevesinde, İran İslam Cumhuriyeti'yle ilişkilerini Viyana kararlarına uygun olarak düzenleyecek adımlar atma kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan AFP, Kuveyt'in 15 İranlı diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

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Kuveyt İran Büyükelçisi'ni kovuyor
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