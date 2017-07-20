Tüm Müslümanlara 'Öfke Cuması' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı yarının "öfke cuması" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür." denildi.

İslam aleminden, "Aksa'yı kurtarın" sloganıyla işgal karşıtı aktif etkinlikler düzenlenmesi talep edilen açıklamada, "siyonist işgal yönetiminin, Aksa'yı ibadete kapatması ve namaz kılınmasını engellemesi" en güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Yeryüzünde Allah'ın en büyük evlerinden birinde farz ibadetlerin eda edilmesi engellenirken, İslam ümmeti nerede" ifadesine yer verildi.