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Tüm Müslümanlara '' çağrısı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 20:38 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 20:42
Tüm Müslümanlara 'Öfke Cuması' çağrısı

Birlik, dünyasına, 'in Mescid-i 'ya yönelik uygulamalarına karşı yarını, "" ilan etmesi çağrısında bulundu

, 'in Mescid-i 'ya yönelik ihlallerine karşı yarının "" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına " ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür." denildi.

aleminden, "Aksa'yı kurtarın" sloganıyla işgal karşıtı aktif etkinlikler düzenlenmesi talep edilen açıklamada, "siyonist işgal yönetiminin, Aksa'yı ibadete kapatması ve namaz kılınmasını engellemesi" en güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Yeryüzünde Allah'ın en büyük evlerinden birinde farz ibadetlerin eda edilmesi engellenirken, İslam ümmeti nerede" ifadesine yer verildi.

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Tüm Müslümanlara 'Öfke Cuması' çağrısı
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