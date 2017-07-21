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Devlet Başkanı Abbas: ile tüm ilişkileri kestik

Giriş Tarihi: 21.7.2017 22:43 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 22:48
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ile tüm ilişkileri kestik

Devlet Başkanı : ile tüm ilişkileri kestik.

Devlet Başkanı ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Abbas yaptığı açıklamada, "Harem-i Şerifte'ki dedektörler kaldırılmadığı sürece İsrail ile tüm resmi ilişkilerimizi kestik." dedi.

Ayrıntılar gelecek....
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ile tüm ilişkileri kestik
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