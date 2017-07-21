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Katar Emiri'nden flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 21.7.2017 23:21
Katar Emiri'nden flaş açıklamalar

bin , kendilerine uygulanan ablukanın daha önce planlandığını belirterek, "Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

bin , Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada,"Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR
Katar Emiri Şeyh Temim, 'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim: "Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi."

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Katar Emiri'nden flaş açıklamalar
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