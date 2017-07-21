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'dan kritik terör kararı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 01:57
Katar'dan kritik terör kararı

terör yasalarında değişikliğe gidiyor, Katar Emiri Şeyh Temim bin yeni bir kararname yayınladı

Emiri Şeyh Temim bin 'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımladı.

Katar ile ABD arasında 12 Temmuz'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zabtı imzalanmıştı.

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Katar'dan kritik terör kararı
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