Mescid-i Aksa’da zulme karşı nöbet

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın sekiz kapısından altısını tamamen kapatması, iki kapısına da metal dedektör ve kameralar yerleştirmesi, Kudüs'teki gerilimi had safhaya çıkardı. Geçen cuma üç Filistinli ve iki İsrail polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'yı üç gün tamamen kapattı, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş-çıkışları yasakladı, birçok Filistinliyi de gözaltına aldı ve yaraladı. Tutuklananlar arasında Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in, yaralananlar arasında da Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin bulunması tepkiyi artırdı. İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde kontrol sahibi olmasını kabul etmeyen Müslümanlar ise kapılarda nöbet başlattı. Mescid-i Aksa'nın kapısında kılınan akşam ve yatsı namazlarına binlerce Müslüman katılıyor. Burada toplanan cemaate müdahale eden İsrail polisi 22 Filistinliyi yaraladı. Metal dedektörler kaldırılmadığı takdirde bugün Kudüs'teki hiçbir camide cuma namazı kılınmayacak. Tüm Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın edecek. Tarihte ilk kez Mescid-i Aksa'nın ibadete kapanması ve İsrail'in güvenlik bahanesiyle artırdığı baskıların yarattığı öfkenin Üçüncü İntifada'nın fitilini ateşleyebileceği konuşuluyor.



GERİ ADIM BEKLENİYOR

Yaşananların üzerine İsrail iç istihbaratı ve ordusu Başbakan Benyamin Netanyahu'yu uyardı. Netanyahu'nun güvenlik araçlarını kaldırtması bekleniyor. Müslümanların mescide girmediği günlerde Yahudi yerleşimcilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesiyle taşkınlık çıktı.







'HZ. İBRAHİM CAMİSİ SENARYOSU SAHNEDE'

SABAH'a konuşan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Reha Ermumcu "Baruch Goldstein adlı İsrailli terörist 1994'te El Halil'deki Hz. İbrahim Camisi'ni basarak namaz kılan 29 Müslümanı şehit etti. İsrail de güvenlik bahanesiyle duruma müdahale etmiş ve İbrahim Camisi'nin yarısını sinagoga çevirmişti. Aynı senaryoyu bugün Mescid-i Aksa'da da sahnelemek istiyorlar" dedi.

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"MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞ KISITLANAMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas ile görüşmesinde Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Kudüs ile Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti. Ardından da Rivlin ile görüşen Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti. Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti. Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti. Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaretle, girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.



RİVLİN GÜVENCE VERDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek, Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi. ANKARA