Papağan ‘Bud’ cinayeti çözdü

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Michigan eyaletinde 2015'te işlenen cinayet "Bud" isimli Afrikalı gri papağanın şahitliği ile aydınlatıldı. Glenna Duram ve eşi Martin Duram evlerinde vurulmuş halde bulunmuştu. Martin ölürken, başında tek kurşun bulunan eşi Glenna hayatta kalmıştı. Glenna saldıranın kim olduğunu hatırlamadığını söylemişti. Ancak Bud, olay sonrası verildiği yeni evinde hatırladıklarını söylemeye başladı. Papağanın cinayet gecesi işittiği sözleri tekrarladığı ve o günden beri kurbanın sesiyle "Ateş etme!" dediği anlaşılınca eşini öldürüp intihara kalkıştığı belirlenen Glenna, birinci derece cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapse çarptırıldı.