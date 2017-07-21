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: 'ye girişlerine yasak

Giriş Tarihi: 21.7.2017 11:04
Son dakika: Kuzey Kore'ye girişlerine yasak

'ye tur düzenleyen Koryo Tur şirketi, ABD'nin vatandaşlarına Kuzey Kore'ye gitmelerini yasakladığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Pyongyang yönetiminin konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı.

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Son dakika: Kuzey Kore'ye girişlerine yasak
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