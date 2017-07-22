AB'den küstah açıklama: Şantaja izin vermeyeceğiz

AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye sınırı açsa bile 2 sene önceki gibi bir akın yaşanmayacağını söyledi ve "Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir" dedi. Suriye'deki savaş başladığından beri Türkiye'ye 3.5 milyon mülteci geldi.

DAHA TEDBİRLİYİZ

Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta Hahn, Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye üzerinden AB üye ülkelerine yaşanan büyük mülteci akınının olduğu 2015 senesine göre AB'nin daha tedbirli olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SINIRLARINI AÇSA BİLE SORUN YAŞAMAYIZ"

"2015 senesinde öyle bir konumdaydık ki mültecilerin çoğu kontrol edilmeden AB sınırları içine girdi, ancak bu arada durum değişti" diyen Hahn, Türkiye'nin sınırlarını açması halinde bile iki sene önce olduğu gibi bir akının yaşanmayacağını ifade etti.

"ŞANTAJ YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Balkan güzergahının kapatılması, Ege Denizi'nde düzenli kontrollerin yapılması ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesiyle geçen iki senede gerekli tedbirlerin alındığını belirten Hahn, "Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir" dedi.

LİBYA İLE ŞİŞME BOT TİCARETİNİ DURDURDULAR

Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurma kararı almıştı.

AB Konseyi, Akdeniz'den İtalya'ya yönelik sığınmacı akışını engellemek için Libya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.