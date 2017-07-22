Milyonlar Mescid-i Aksa için ayakta!

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Müslümanların ibadet hakkını engellemesi ve Kudüs'ü başkent ilan etme girişimlerine karşı Türk halkı sessiz kalmadı. Ülkenin her yanında cuma namazından sonra İsrail'e tepki için tel'in mitingleri düzenlendi. Milyonların buluştuğu meydanlarda Mescid-i Aksa'daki işgalin sonlanması, İslam aleminin birlik olması çağrısı yapıldı. İstanbul'da protestoların adresi Bayezid Meydanı oldu. Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) 'Kızgınlık Cuması' sloganıyla yaptığı protesto çağrısına çok sayıda STK destek verdi. Sık sık tekbirlerin dile getirildiği meydanda 'Mescid-i Aksa onurumuzdur', 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık' şeklinde sloganlar atıldı. Meydanda İsrail bayrağı da yakıldı.

EĞER SESSİZ KALIRSAK...

Mitinge katılan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, "Kudüs sadece Filistinlilerin değil hepimizin sorumluluğunda. Aksa'yı İsrail askerlerinin kirli postallarına çiğnettiremeyiz. O halde bu kıyam büyük dirilişin başlangıcı, miracı olmalıdır" derken TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise "Gözümüzün nuru Aksa, alınların secde ile gönüllerin Allah ile buluştuğu ilk kıblemiz. Sesimizi yükseltmezsek bu zulüm artarak sürecektir" uyarısında bulundu. İsrail'in işgali ilim dünyasını da ayağa kaldırdı. 'Eyüp Buluşmaları' etkinliği kapsamında 55 hoca, âlim ve akademisyen Mescid-i Aksa işgalini protesto etmek amacıyla ortak bildiriye imza attı. Bildiride, Müslüman ülkelerin zulme sessiz kalışının siyonist İsrail'i cesaretlendirdiği vurgulandı.

Öfke her yerde

İstanbul'un dışında Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Gaziantep, Siirt, Kahramanmaraş, Konya ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kentlerinde halk cuma namazı sonrası meydanlara akın etti. İsrail'in işgalindeki kutsal topraklarda hüküm süren zulüm tel'in edildi.

Dışişleri: Derhal son verin

İsrail barbarlığı Türk Dışişleri'nce kınandı. Bakanlıktan yayımlanan açıklamada, "Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden Harem-i Şerif'in girişlerine koyulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması çağrılarına İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükunetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir" denildi.

HUTBELERDE AKSA VARDI

Kudüs'teki İsrail zulmü, Türkiye'deki bütün camilerde cuma hutbelerinin konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanıp yayınlanan hutbenin konusu 'Tükenmeyen hüznümüz Kudüs ve Mescid-i Aksa' olarak belirlendi. "İlk kıblegâhımız Mescid-i Aksâ yaralıdır. Kudüs, bugün her türlü tecavüze maruz kalarak barışın kenti olmaktan çoktan çıkmıştır" denilen hutbede, Müslümanlara zalimlere karşı birlik olma çağrısında bulunuldu. Hutbede ayrıca Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Mescid-i Aksa'ya ilişkin, "Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir" hadisine yer verildi.

KUVEYT'TE DE OKUNDU

Kuveyt'teki camilerde de hutbelerin konusu Mescid-i Aksa oldu. Kuveyt Vakıflar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mescid-i Aksa kalplerimizde' başlıklı hutbede, Harem-i Şerif'in dindeki konumu ve yerine işaret edilerek, "Aksa için kanlar feda olsun" denildi. İsrail'e Arap dünyasından da farklı düzeyde tepki yağdı. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını ve bundan derin endişe duyulduğunu söylerken, Ürdün ve Mısır yönetimleri ise 'gerginliğin düşürülmesi' için düşük yoğunluklu çağrılar yaptı. Lübnan ve Tunus da İsrail'i kınadıklarını bildirdi. İsrail ihlallerine karşı Katar'dan uyarı gelirken, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise İsrail'e baskı yapmak için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.