İbadethane önünde eyleme tepki

İsrail
'in Mescid-i Aksa
ile ilgili akıl almaz tutumunu protesto
için İstanbul'daki Neva Şalom sinagogu önüne giden grubun yaptığı taşkınlık tepkilere neden oldu. Türkiye'deki Musevi cemaati temsilcileri dini bir mekânın protesto ve tepkilere alet edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Sinagoga yönelik eylemin provokatif olduğunu düşünüyoruz. Dini bir tesise saldırmak hangi dine mensup olursa olsun, kimseye yakışmaz. Bunun sorumlularının hesap vermesini bekliyoruz" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "Bunlar birliğimizi bozacak davranışlar" diye konuştu.