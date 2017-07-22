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'den sert uyarısı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017 20:54
İsrail'den sert Kudüs uyarısı

silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ’in, ile ’e saldırması durumunda "Kudüs intifadasını" tetikleyeceğini bildirdi

silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman Aksa'ya cüret eder ve 'e savaş açarsa küller altındaki közler hareketlenir ve Kudüs intifadasını ateşler." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 'in Aksa ve Kudüs'e yönelik uygulamalarının "yankılarının, düşmanın yöneticilerini uykusuz bırakacağı ve Allah'ın izniyle yeni kahramanlıkları doğuracağı" belirtildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü 'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, 'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

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İsrail'den sert Kudüs uyarısı
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