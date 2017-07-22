Karadavi: Kudüs ümmetin davasıdır

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi, Kudüs'ün sadece Filistinlileri değil tüm İslam ümmetini ilgilendirdiğini belirtti.

Karadavi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkça ilan etmeliyiz ki Kudüs'ü savunma savaşı İslamidir. Kudüs, sadece Filistinlileri ve Arapları değil yeryüzündeki tüm İslam ümmetini ilgilendiren (ortak) bir davadır." ifadesini kullandı.

3 şehit verildi

Dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Kudüs ve Batı Şeria'da Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 391 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.