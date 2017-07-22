Mescid-i Aksa’da İsrail terörü

Mescid-i Aksa'nın kapısındaki metal dedektörleri kaldırmayıp Kudüs'teki gerilimi tırmandırmayı seçen İsrail, dün de 50 yaş altı Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Eski Şehir bölümüne girmesini engelledi. İsrail'in bu uygulamalarına karşı Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin de aralarında bulunduğu isimler Kudüs'teki Müslümanları protestoya davet etti. Filistinli Hıristiyanlar da destek verdi.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İN YANINDA

Dün Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'na gelip barışçıl protestoda bulunan Müslümanlara, İsrail polisi plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Metal dedektör kararını protesto ederek Mescid-i Aksa'ya girmeyip Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ve Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'ndaki cemaate de İsrail müdahalesi geldi. Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesiyle Kudüs sokakları savaş alanına döndü. Batı Şeria'da da olaylar yaşandı. Kudüs'te biri Türk turist 109, Batı Şeria'da 282 da olmak üzere toplam 39 kişinin yaralandığını bildirildi.

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