Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’da terörü

Giriş Tarihi: 22.7.2017
Mescid-i Aksa’da İsrail terörü

’daki zulmü her geçen gün artıyor. Filistinliler ‘öfke günü’nde sokağa aktı. Cuma namazı sonrasında İsrail askerleri sivillere ayrım gözetmeksizin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı

'nın kapısındaki metal dedektörleri kaldırmayıp 'teki gerilimi tırmandırmayı seçen , dün de 50 yaş altı Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Eski Şehir bölümüne girmesini engelledi. İsrail'in bu uygulamalarına karşı Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ve lideri İsmail Heniyye'nin de aralarında bulunduğu isimler Kudüs'teki Müslümanları ya davet etti. Filistinli Hıristiyanlar da destek verdi.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İN YANINDA

Dün Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'na gelip barışçıl protestoda bulunan Müslümanlara, İsrail polisi plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Metal dedektör kararını protesto ederek Mescid-i Aksa'ya girmeyip Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ve Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'ndaki cemaate de İsrail müdahalesi geldi. Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesiyle Kudüs sokakları savaş alanına döndü. 'da da olaylar yaşandı. Kudüs'te biri Türk turist 109, Batı Şeria'da 282 da olmak üzere toplam 39 kişinin yaralandığını bildirildi.

DÜNYA AYAKTA

Geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa yakınlarında 3 kişinin İsrail polisine saldırması ve 3 saldırganla birlikte 2 İsrail polisinin ölmesiyle birlikte başlayan olaylarda Mescid-i Aksa üç gün kapalı kalmış, açıldığındaysa İsrail'in yerleştirdiği metal dedektörleri ve kameralar Müslümanların tepkisini çekmişti. Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Müslümanlara "Dedektörler kaldırılana kadar Mescid-i Aksa'ya girmeyin" çağrısında bulundu.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mescid-i Aksa’da İsrail terörü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz