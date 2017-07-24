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Çin savaş uçakları ABD uçağına müdahale etti!

Giriş Tarihi: 24.7.2017 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 16:44

Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, Pazar günü Çin Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Doğu Çin Deniz yakınlarında bir ABD askeri uçağına 'güvensiz' müdahalede bulunduğunu açıkladı.

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Çin savaş uçakları ABD uçağına müdahale etti!
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