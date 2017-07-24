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'den keşif uçağına önleme!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:11 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 21:30
Çin'den ABD keşif uçağına önleme!

ordusuna ait EP-3 tipi deniz keşif uçağına J-10 savaş uçaklarınca 'nde önleme yapıldığı bildirildi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, olayın pazar sabahı ile Sarı Deniz arasında uluslararası sularda meydana geldiğini söyledi.

Davis, rutin keşif uçuşu yapan EP-3 uçağının, hava kuvvetlerine bağlı J-10 tipi 2 savaş uçağı tarafından "profesyonelce ve güvenli olmayan" biçimde önlendiğini belirterek, "Uçaklardan biri çok yüksek süratle EP-3'ün altına gelip yavaşladı, sonra önünden yukarıya doğru yükseldi. Bu manevra EP-3'ün çarpışmayı önlemek için kaçınma manevrası yapmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Uçaklar arasında 300 fite kadar yakınlaşma söz konusu olduğuna dair iddialara cevap vermeyen Davis, olayı "sıra dışı" olarak nitelendirdi.

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Çin'den ABD keşif uçağına önleme!
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