Çin'den ABD keşif uçağına önleme!

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, olayın pazar sabahı Doğu Çin Denizi ile Sarı Deniz arasında uluslararası sularda meydana geldiğini söyledi.

Davis, rutin keşif uçuşu yapan EP-3 uçağının, Çin hava kuvvetlerine bağlı J-10 tipi 2 savaş uçağı tarafından "profesyonelce ve güvenli olmayan" biçimde önlendiğini belirterek, "Uçaklardan biri çok yüksek süratle EP-3'ün altına gelip yavaşladı, sonra önünden yukarıya doğru yükseldi. Bu manevra EP-3'ün çarpışmayı önlemek için kaçınma manevrası yapmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Uçaklar arasında 300 fite kadar yakınlaşma söz konusu olduğuna dair iddialara cevap vermeyen Davis, olayı "sıra dışı" olarak nitelendirdi.