Çin'den Suriye krizinde Türkiye ile iş birliği mesajı!

Çin 'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan , Ankara'daki temaslarının ardından Çin'in Ankara büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye gelmeden önce İran'da temaslarda bulunduğunu belirten Şie, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Suriye'deki son durumu ele aldıklarını ifade etti.

Şie, iki ülkenin Suriye krizine siyasi çözüm sürecininin hızlandırılmasıyla ilgili benzer tutumları olduğunu belirterek, "Her iki taraf olarak Suriye sorunu hakkında temaslarımıza devam etmeye ve Suriye sorununun siyasi çözümünü birlikte hızlandırmak için çaba sarf etmeye karar verdik." dedi.

Çin'in, siyasi çözümü ısrarla savunduğunu vurgulayan Şie, "Hem Suriye rejimine hem Suriye'nin muhaliflerine hem uluslararası camiaya yönelik tutumumuz hiç bir zaman değişmedi. Biz her zaman Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Şie, Suriye'nin geleceğine kendi halkının karar vereceğini belirterek, siyasi çözüm arayışlarına diyalog ve müzakere yoluyla ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Sorunun çözümünde mülteciler konusunun son derece önemli olduğuna işaret eden Şie, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bu en büyük insani krizin nasıl meydana geldiğini ilgili tarafların gözden geçirmesi gerektiğini" belirtti.

En önemli ve acilen yapılması gereken şeyin, taraflar arasındaki itilafların bir tarafa bırakılması ve mülteci krizine ilişkin yürütülecek çalışmalara odaklanmak olduğunu vurgulayan Şie, Çin'in Suriye'deki mülteci krizini hafifletmek için elinden geleni yaptığını ve çabalarının devam edeceğini kaydetti.