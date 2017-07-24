Dünyadan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

Mescid-i Aksa
'nın kapılarına detektörlü güvenlik noktaları kurup, buna karşı çıkan Müslümanlara sert müdahalede bulunan İsrail
'e dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Kudüs
'te gerginliğin azaltılmasını ve Mescid-i Aksa'da mevcut statünün korunmasını istedi. Yayımlanan açıklamada, "Şiddet eylemleri karşılıklı güvensizliği daha da derinleştiriyor ve İsrail- Filistin sorununun barışçıl çözümü hedefiyle temelden çelişiyor" ifadelerine yer verildi. İsveç, Fransa ve Mısır'ın girişimlerinin ardından BM Güvenlik Konseyi ise, konuyu masaya yatırmak için bugün acil durum toplantısı yapma kararı aldı.
"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
22 üyeli Arap Birliği de İsrail'in müdahalesini kınayan açıklamasında "Kudüs kırmızı çizgimizdir, Araplar ve Müslümanlar oraya bir zarar verilmesine müsaade etmez. İsrail, Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirmeye çalışarak ateşle oynuyor" ifadelerine yer verdi. Katolik dünyasının lideri Papa Francis de Kudüs'teki olayları endişeyle takip ettiğini belirterek diyalog çağrısında bulundu. Türkiye dahil birçok ülkenin tepkisine rağmen İsrail henüz somut bir adım atmadı. Dün Mescid-i Aksa'ya yeni güvenlik kameralarının yerleştirildiği görüldü. Mescid-i Aksa kapılarındaki nöbet ve Batı Şeria
'ya da yayılan protesto gösterileri sürerken İsrail güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri devam etti. İsrail polisi tarafından yaralanan 17 yaşındaki Uday Nawajaa'nın önceki gün hastanede yaşamını yitirdiği, 18 yaşındaki bir diğer Filistinli'nin de molotof kokteyli hazırlarken öldüğü öğrenildi. Dün akşam da İsrail askerlerinin bir grup Filistinli göstericiye müdahalesi sırasında 3 kişi yaralandı. Öte yandan Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde meydana gelen olayda 1 Ürdünlü'nün öldüğü ve 1 İsrailli'nin de yaralandığı bildirildi.