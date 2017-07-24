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'den GK'ya "uluslararası koruma" çağrısı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:34

'in Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyinden Filistinlileri "işgalci 'in ve yerleşimcilerin şiddetinden koruyacak siyasi iradeyi ortaya koymasını" istedi.

Güvenlik Konseyindeki toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Mansur, 'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının "son derece çirkin bir eylem" olduğunu ifade etti.

ile 'da yaşanan gerginliğin ve şiddet olaylarının İsrail'in BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesinden kaynaklandığına dikkati çeken Mansur, 'ya kararların uygulanması konusunda liderlik göstermesi ve İsrail'i kınaması çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden metal dedektörlerin acilen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Mansur, halkının Mescid-i Aksayı korumak için sokaklarda kalmaya devam edeceğini belirtti.

Silahları, tankları ve ordusuyla asıl şiddettin işgalci İsrail tarafından uygulandığını kaydeden Mansur, "BM Güvenlik Konseyinden Filistinlileri işgalci İsrail'in ve yerleşimcilerin şiddetinden koruyacak siyasi iradeyi ortaya koymasını istiyoruz." dedi.

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Filistin'den BMGK'ya "uluslararası koruma" çağrısı!
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