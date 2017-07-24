Filistin'den BMGK'ya "uluslararası koruma" çağrısı!

BM Güvenlik Konseyindeki Mescid-i Aksa toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Mansur, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının "son derece çirkin bir eylem" olduğunu ifade etti.

Kudüs ile Batı Şeria'da yaşanan gerginliğin ve şiddet olaylarının İsrail'in BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesinden kaynaklandığına dikkati çeken Mansur, BMGK'ya kararların uygulanması konusunda liderlik göstermesi ve İsrail'i kınaması çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden metal dedektörlerin acilen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Mansur, Filistin halkının Mescid-i Aksayı korumak için sokaklarda kalmaya devam edeceğini belirtti.

Silahları, tankları ve ordusuyla asıl şiddettin işgalci İsrail tarafından uygulandığını kaydeden Mansur, "BM Güvenlik Konseyinden Filistinlileri işgalci İsrail'in ve yerleşimcilerin şiddetinden koruyacak siyasi iradeyi ortaya koymasını istiyoruz." dedi.