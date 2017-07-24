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'den 'ye roketli saldırı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 08:32
İsrail'den Gazze'ye roketli saldırı

ordusu, 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.

ordusunun, 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kissifum askeri üssünde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus'ta Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Kissifum üssünde yoğun bir hareketlilik olduğu belirtildi.

İsrail balıkçı teknelerine ateş açtı
Öte yandan, İsrail askeri botlarından 'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.

İsrail'de internet üzerinden yayın yapan gazetelerde ise roket saldırısının, Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

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İsrail'den Gazze'ye roketli saldırı
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