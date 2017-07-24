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- sınırında gerilim tırmanıyor

Giriş Tarihi: 24.7.2017 09:59
Rusya- Ukrayna sınırında gerilim tırmanıyor

sınırına saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış üç bölük asker kaydırdı.

Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, 'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.

Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.

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Rusya- Ukrayna sınırında gerilim tırmanıyor
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